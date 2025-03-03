Фура протаранила частный дом в Нижегородской области

Превысившая скорость фура врезалась в частный дом под Нижним Новгородом. В результате инцидента есть пострадавшие, сообщает « 112 ».

Авария произошла в селе Ломовка Кулебакского округа. По предварительным данным, за рулем фуры сидел 40-летний мужчина. Он сильно превысил скорость.

Водитель в итоге потерял управление, на повороте грузовик вылетел с дороги и протаранил частный дом. В результате происшествия пострадали сам водитель фуры и двое жильцов дома. Их доставили в больницу.

Ранее водитель фуры выехал на ж/д переезд в Подмосковье. В результате грузовик столкнулся с поездом.