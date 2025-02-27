Никто не пострадал при столкновении грузовика и поезда на переезде в Подмосковье
Никто не пострадал в результате столкновения грузового автомобиля с поездом на железнодорожном переезде в Московской области, сообщает пресс-служба МЖД.
Выезд автомобиля на пути перед приближающимся поездом стал причиной ДТП на переезде в Подмосковье.
ДТП произошло в четверг около 11:30 на ж/д переезде между станциями Барыбино и Михнево Павелецкого направления МЖД. Водитель грузовика с прицепом выехал на переезд перед приближающимся поездом Москва — Краснодар.
Машинист применил экстренное торможение, однако столкновения избежать не удалось. В результате ДТП пострадавших и схода подвижного состава нет.