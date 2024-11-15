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FT: ВСУ отправляют медиков и поваров на передовую в качестве пехоты

Из-за критической нехватки живой силы украинское командование отправляет на фронт медиков и поваров из воинских частей и подразделений, сообщает РБК .

«Я уже отправлял своих поваров в окопы», — заявил один из офицеров ВСУ в интервью международной газете Financial Times (FT).

Он подчеркнул, что подобный персонал, в том числе медработники, становится частью пехотных войск, «война порой требует подобного».

При этом другой представитель командования ВСУ опроверг отправку медиков и поваров на линию боевого соприкосновения. По словам военнослужащего, инженеры, летчики, обслуживающий персонал и медработники продолжают выполнять профессиональные обязанности на своих позициях.

Командование ВСУ и эксперты считают, что человеческие ресурсы, особенно пехота, представляют собой основную проблему для Киева.

Ранее избранный президент США Дональд Трамп заявил, что конфликту на Украине пора положить конец, республиканец в очередной раз пообещал усердно работать над этим вопросом.