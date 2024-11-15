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Трамп пообещал усердно работать над разрешением конфликта на Украине

Выигравший выборы президента в США Дональд Трамп сказал, что украинскому конфликту пора положить конец, он в очередной раз пообещал усердно работать над этим вопросом, сообщает РИА Новости .

Трамп выступил на мероприятии некоммерческой организации «Институт политики „Америка прежде всего“». Оно состоялось в поместье Мар-а-Лаго во Флориде.

«Мы будем работать над Ближним Востоком. И мы будем очень усердно работать над Россией и Украиной», — заявил избранный глава государства.

Однако Трамп не сообщил подробностей плана, касающегося по разрешения конфликта между Киевом и Москвой.

Кроме того, ранее политик неоднократно критиковал подход Вашингтона к украинскому конфликту и президента Украины Владимира Зеленского.