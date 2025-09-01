FT: сбой систем навигации произошел в самолете, где летела глава ЕК

При посадке самолета с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен в Болгарии произошла чрезвычайная ситуация — отказали навигационные система GPS, сообщает ТАСС со ссылкой на Financial Times (FT).

Воздушное судно должно было приземлиться в аэропорту города Пловдив. Однако во всей зоне аэропорта отключилась GPS. По данным экспертов, это могло произойти из-за стороннего вмешательства.

В результате самолету, в котором находилась глава ЕК, пришлось час кружить над аэропортом. Затем пилот принял решение посадить борт вручную. Капитан вынужден был использовать бумажные карты в этих целях.

Фон дер Ляйен была в Болгарии 31 августа. Она посетила страну в рамках турне по семи государствам, граничащим с РФ и Белоруссией.