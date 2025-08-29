Фон дер Ляйен начала турне по странам ЕС у границ РФ для демонстрации солидарности

Депутат Госдумы Колесник назвал поездку главы Еврокомиссии провокацией против РФ
Политика

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен 29 августа начала поездку по семи странам ЕС, граничащим с Россией и Белоруссией, чтобы продемонстрировать солидарность Евросоюза, передает Общественное Телевидение России.

Турне Урсулы фон дер Ляйен стартовало 29 августа и охватывает Финляндию, Эстонию, Литву, Латвию, Польшу, Болгарию и Румынию. Еврокомиссия назвала эти страны «прифронтовыми» и заявила, что поездка направлена на поддержку государств, находящихся у границ России и Белоруссии.

По словам члена Комитета Госдумы по обороне Андрея Колесника, визит главы ЕК — это попытка продемонстрировать единство Евросоюза на фоне напряженности в регионе. Депутат отметил, что фон дер Ляйен выбрала именно те страны, где, по его мнению, ЕС сам создал очаги напряженности.

«Она хочет показать, что Россия должна считаться с солидарностью Евросоюза, хотя эта сплоченность весьма условна», — пояснил Колесник.

Парламентарий подчеркнул, что поездка фон дер Ляйен не сопоставима с визитами лидеров крупных держав, таких как Россия, Китай или Индия. Он считает, что Евросоюз пытается привлечь внимание к своей роли, но его влияние ограничено. Колесник также обратил внимание на то, что страны ЕС наращивают производство наступательных вооружений, а не оборонительных сооружений, что, по его мнению, свидетельствует о подготовке к возможным военным действиям.

Депутат добавил, что фортификационные меры, принимаемые в Польше и Литве, малоэффективны для современной войны. Он назвал турне фон дер Ляйен провокацией и выразил мнение, что большинство жителей ЕС не поддерживают прямой конфликт с Россией.