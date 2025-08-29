Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен 29 августа начала поездку по семи странам ЕС, граничащим с Россией и Белоруссией, чтобы продемонстрировать солидарность Евросоюза, передает Общественное Телевидение России .

Турне Урсулы фон дер Ляйен стартовало 29 августа и охватывает Финляндию, Эстонию, Литву, Латвию, Польшу, Болгарию и Румынию. Еврокомиссия назвала эти страны «прифронтовыми» и заявила, что поездка направлена на поддержку государств, находящихся у границ России и Белоруссии.

По словам члена Комитета Госдумы по обороне Андрея Колесника, визит главы ЕК — это попытка продемонстрировать единство Евросоюза на фоне напряженности в регионе. Депутат отметил, что фон дер Ляйен выбрала именно те страны, где, по его мнению, ЕС сам создал очаги напряженности.

«Она хочет показать, что Россия должна считаться с солидарностью Евросоюза, хотя эта сплоченность весьма условна», — пояснил Колесник.

Парламентарий подчеркнул, что поездка фон дер Ляйен не сопоставима с визитами лидеров крупных держав, таких как Россия, Китай или Индия. Он считает, что Евросоюз пытается привлечь внимание к своей роли, но его влияние ограничено. Колесник также обратил внимание на то, что страны ЕС наращивают производство наступательных вооружений, а не оборонительных сооружений, что, по его мнению, свидетельствует о подготовке к возможным военным действиям.

Депутат добавил, что фортификационные меры, принимаемые в Польше и Литве, малоэффективны для современной войны. Он назвал турне фон дер Ляйен провокацией и выразил мнение, что большинство жителей ЕС не поддерживают прямой конфликт с Россией.