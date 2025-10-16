ФСБ задержала жителя Подмосковья, обещавшего за деньги освободить заключенного

Силовики задержали жителя Подмосковья, подозреваемого в мошенничестве в особо крупном размере. Мужчина пообещал за вознаграждение освободить заключенного из мест лишения свободы, сообщает пресс-служба УФСБ России по Москве и Московской области.

Задержанный 1990 года рождения предложил жителю Москвы организовать отправку в зону СВО в тыловые подразделения его родственника, отбывавшего наказание в местах лишения свободы. Также злоумышленник гарантировал государственные награды и оформление инвалидности для освобожденного от уголовной ответственности. При этом мужчина не имел реальной возможности выполнить обещания.

При получении вознаграждения в размере 2 млн рублей подозреваемого задержали. В отношении мужчины возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

Задержанному избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Фигуранту грозит до 10 лет тюрьмы и штраф до 1 млн рублей.

