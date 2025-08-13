ФСБ задержала жителя Московского региона за призывы к свержению власти

В Московском регионе мужчина пропагандировал деятельность террористических организаций и призывал к свержению власти. В отношении него было возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба УФСБ России по Москве и Подмосковью.

По данным правоохранителей, гражданин 1990 года рождения размещал противоправной контент к соцсетях. Он оправдывал деятельность запрещенных организаций, а также призывал к насильственной смене власти в России.

В отношении гражданина возбудили дело по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности). Фигуранта задержали, у него провели обыск. Были найдены предметы и документы, имеющие значение для уголовного дела.

Подозреваемого на время расследования отправили в СИЗО. По данному делу ему может грозить до 7 лет лишения свободы.

Ранее ФСБ сорвала теракт агента спецслужб Украины, задержав его. Он планировал взорвать высокопоставленного военного в Подмосковье.