60 кг взрывчатки в авто: высокопоставленного военного хотели убить в Подмосковье

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) сорвали теракт агента спецслужб Украины, задержав его. Мужчина собирался убить высокопоставленного военного Минобороны РФ, сообщает РИА Новости со ссылкой на ФСБ.

Агент украинских спецслужб 1989 года рождения, завербованный на территории третьей страны, планировал совершить теракт в Московской области. Он создал самодельное взрывное устройство и спрятал его в машине, приобретенном на средства, полученные от кураторов.

Суммарно автомобиль был начинен около 60 кг взрывчатки. Мужчина должен был оставить машину в установленном месте. В момент, когда военный бы проходил мимо авто, агент спецслужб Украины должен был активировать детонатор.

Подозреваемого задержали на трассе М-4 в момент, когда тот ехал к возможному месту преступления. Во время опроса мужчина дал признательные показания.