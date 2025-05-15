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ФСБ задержала 6 человек, готовивших нападения на школы в Москве и Тюмени

Сотрудники Федеральной службы безопасности задержали шестерых человек, причастных к подготовке нападений на образовательные учреждения в Тюмени и Москве. Также они планировали провести насильственные акции в Ростове-на-Дону и Кемерове, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ФСБ.

ФСБ организовала в 81 регионе РФ специальные мероприятия. В рамках них боролись с распространением идеологии насилия, суицида, а также массовых убийств среди представителей молодежи.

Также сотрудникам ведомства удалось пресечь деятельность 57 администраторов каналов и чатов в Telegram. Они распространяли неонацистскую и террористическую идеологию.

Ранее сотрудники ФСБ обнаружили в Курахове ДНР тайник украинских диверсантов. В нем находились гранаты и оружие.