ФСБ: за взятку 20 млн задержан экс-министр стройкомплекса Рязанской области

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СОБР Росгвардии, подразделения ФСБ и управления экономической безопасности УМВД провели задержание экс-министра строительного комплекса Рязанской области. Вместе с ним арестовали и доверенное лицо чиновника — исполнительного директора коммерческой компании, сообщается на сайте Росгвардии .

Оба задержанных — подозреваемые в покушении на мошенничество в особо крупном размере. По данным следствия, экс-министр стройкомплекса Рязанской области сговорился с исполнительным директором компании. В целях получения суммы более 20 млн рублей он занимался покровительством и помогал компаниям при заключении государственных контрактов.

Посредника бывшего министра стройкомплекса задержали в Рязани с поличным. Он получил пакет, в котором находились 20 млн рублей. Деньги должен был, предположительно, передать чиновнику.

Также в Московской области арестовали самого экс-министра строительного комплекса Рязанской области.

Против задержанных открыто уголовное дело по части 3 статьи 30, части 4 статьи 159 Уголовного кодекса России — «покушение на мошенничество в особо крупном размере».

Ранее суд в Москве арестовал счета бывшего мэра Сочи Алексея Копайгородского, его родственников и связанных юридических лиц. Распоряжаться средствами больше нельзя.