ФСБ за сутки предотвратила несколько терактов в Ингушетии
ФСБ: теракт в церкви и диверсии против силовиков предотвращены в Ингушетии
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Несколько террористических актов не допустили в Ингушетии. У подозреваемых нашли самодельное взрывное устройство и оружие. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ФСБ.
Сотрудники Федеральной службы безопасности провели задержание шести жителей Ингушетии. Они планировали атаковать церковь, расположенную в населенном пункте Сунжа. Подозреваемые также собирались устроить диверсии против местных силовиков.
Задержанные признались в содеянном. При обыске у них обнаружили самодельное взрывное устройство и разные виды оружия.
Ранее УФСБ по ДНР задержало жительницу Мариуполя. Ее подозревают в соучастии в организации теракта.