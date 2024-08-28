ФСБ нашла нашивку ВСУ у подозреваемой в подготовке терактов жительницы Мариуполя

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ТАСС: УФСБ задержало жительницу Мариуполя за соучастие в организации терактов

Сотрудники управления ФСБ по Донецкой Народной Республике задержали жительницу Мариуполя. Ее подозревают в соучастии в подготовке к терактам, сообщает ТАСС .

Силовики провели задержание женщины в своей квартире. В помещении провели обыск в присутствии понятых.

В ходе него сотрудники УФСБ обнаружили символику соседнего государства — нашивку с надписью «Внутренние войска ВСУ». Помимо этого, у женщины нашли еще один предмет с надписью «Украина».

Ранее в ЛНР задержали гражданку соседней страны. Она корректировала удары для ВСУ.