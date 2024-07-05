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ФСБ: в Самаре предотвратили теракт на оборонном предприятии

УФСБ России по Самарской области предотвратило диверсионно-террористический акт на одном из оборонно-промышленных предприятий региона, сообщает РИА Новости .

Теракты готовил житель Самары, который в 2023 году вступил в переписку с представителем украинской террористической организации. Мужчина осматривал и выбирал места для будущих терактов, а также собирал самодельные взрывные устройства.

Сотрудники УФСБ и ОМОН «Утес» задержали местного жителя в момент приготовления к преступлению. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье о приготовлении к террористическому акту.

С начала проведения СВО правоохранительные органы предотвратили 134 теракта на территории Центрального федерального округа. Пресечена деятельность 32 ячеек международных террористических организаций (МТО).