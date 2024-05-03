ФСБ уничтожила прибывшего в РФ из Литвы диверсанта военной разведки Украины

Сотрудники ФСБ ликвидировали 47-летнего агента военной разведки Украины, планировавшего теракты на объектах министерства обороны России, волонтерском центре и топливном терминале в Ленинградской области, сообщает РИА Новости .

В марте текущего года мужчина приехал в Россию из Литвы. Диверсант обучался минно-взрывному и стрелковому делу в литовском городе Пабраде.

В телефоне украинского агента обнаружена переписка с кураторами, в которой обсуждалась подготовка терактов в православных храмах и местах массового скопления русскоязычных граждан в Прибалтике. Так, во время киносеанса украинские террористы планировали устроить поджог одного из кинотеатров в Риге.

Сотрудники ФСБ пытались задержать диверсанта в момент, когда он забирал взрывчатку из тайника, однако мужчина скрылся, оказав вооруженное сопротивление. Вскоре он был был найден во время изъятия очередного схрона в Гатчинском районе и был уничтожен силовиками, так как снова оказал сопротивление при задержании.

В автомобиле у украинского агента силовики нашли пистолет, охотничье ружье, гранаты, компоненты бомбы, документы и мобильный телефон. В квартире и гараже мужчины, которые он арендовал в столице, обнаружили взрывчатку и боеприпасы.

Возбуждено уголовное дело по ст. 281 УК РФ (приготовление к диверсии) и ст. 222 УК РФ (незаконный оборот взрывчатых веществ или взрывных устройств).

Ранее сотрудники ФСБ задержали в Луганской Народной Республике (ЛНР) гражданку Украины, которая корректировала удары украинских боевиков и передавала данные о местах дислокации подразделений ВС РФ. Женщине грозит до 20 лет лишения свободы.