сегодня в 11:31

ФСБ: украинские шпионы пытались проникнуть в Россию, чтобы похитить ребенка

ФСБ задержала украинских шпионов, попытавшихся проникнуть на территорию России через Литву. Они в том числе планировали похитить ребенка, чей отец — сотрудник украинской разведки, сообщает РИА Новости .

В ходе оперативно-разыскных мероприятий было установлено, что Главное управление разведки МО Украины поставило перед своими сотрудниками задачу добыть сведения о защищенности российско-литовской границы. В дальнейшем украинские спецслужбы планировали забросить свою агентуру на территорию РФ.

После сбора данных украинские шпионы предприняли попытку проникновения в РФ через границу с Литвой, однако их задержали.

ФСБ выяснила, что сотрудники ГУР также планировали похитить несовершеннолетнего гражданина РФ, отцом которого является сотрудник украинской разведки.

Было возбуждено дело о шпионаже. Задержанных отправили под арест.

Ранее стало известно, что Украина вскоре может остаться без начальника ГУР Кирилла Буданова*. Его могут лишить поста в ближайшее время.

*Физлицо, которое внесено Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.