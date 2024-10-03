ФСБ: украинские шпионы пытались проникнуть в Россию, чтобы похитить ребенка
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ФСБ задержала украинских шпионов, попытавшихся проникнуть на территорию России через Литву. Они в том числе планировали похитить ребенка, чей отец — сотрудник украинской разведки, сообщает РИА Новости.
В ходе оперативно-разыскных мероприятий было установлено, что Главное управление разведки МО Украины поставило перед своими сотрудниками задачу добыть сведения о защищенности российско-литовской границы. В дальнейшем украинские спецслужбы планировали забросить свою агентуру на территорию РФ.
После сбора данных украинские шпионы предприняли попытку проникновения в РФ через границу с Литвой, однако их задержали.
ФСБ выяснила, что сотрудники ГУР также планировали похитить несовершеннолетнего гражданина РФ, отцом которого является сотрудник украинской разведки.
Было возбуждено дело о шпионаже. Задержанных отправили под арест.
Ранее стало известно, что Украина вскоре может остаться без начальника ГУР Кирилла Буданова*. Его могут лишить поста в ближайшее время.
*Физлицо, которое внесено Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.