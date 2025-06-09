ФСБ: украинка, организовавшая контрабанду из России, объявлена в розыск
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На Украине наблюдается дефицит комплектующих в авиационной отрасли, в связи с чем предпринимаются попытки организовать их контрабандную поставку из РФ. Так, в розыск была объявлена украинка, которая хотела наладить каналы контрабанды, сообщает ТАСС со ссылкой на ФСБ.
Женщина — руководитель ряда киевских предприятий оборонно-промышленного комплекса. Она попыталась организовать вывоз российских комплектующих.
Ранее сообщалось, что шестеро человек хотели вывезти из страны российские авиазапчасти к вертолетам Ми-8 и Ми-17. Их действиями руководила украинка.
ФСБ пресекла контрабанду комплектующих на Украину. Было возбуждено уголовное дело.
В службе добавили, что в условиях СВО на Украине фиксируются большие потери военной техники советского и российского производства, а также западных вооружений.