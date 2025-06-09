ФСБ показала видео допроса мужчин, готовивших взрыв на предприятии ОПК в Москве

Правоохранители провели допрос двух мужчин, которые планировали совершить взрыв на одном из предприятий оборонно-промышленного комплекса в Москве. Центр общественных связей ФСБ России поделился кадрами, на которых запечатлены задержанные, сообщает РБК .

Мужчины рассказали, как они были завербованы. Оказалось, что они связались с запрещенной украинской организацией. Ее название не уточняется.

Куратор указал им устроиться на оборонный завод. Мужчины собирали информацию о предприятии, наблюдали, проводили разведку инженерных коммуникаций. Затем им приказали устроить подрыв.

Задержанные отметили, что в целях осуществления диверсии они взяли самодельные взрывные устройства, которые были замаскированы под пауэрбанки. Однако завершить начатое они не смогли.

Одного из мужчин задержали после того, как он пронес бомбу, а другого остановили на входе на завод. На задержанных завели дело о госизмене.

Ранее заявлялось, что оба диверсанта — граждане России.