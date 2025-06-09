Двое мужчин хотели устроить взрыв на оборонном предприятии в Москве

сегодня в 11:55

ФСБ пресекла диверсию в оборонно-промышленном комплексе в Москве

Двое россиян хотели устроить диверсию в одном из оборонно-промышленных комплексов в Москве, однако это происшествие успели предотвратить, сообщает ТАСС со ссылкой на ФСБ.

Предварительно известно, что подозреваемых уже задержали. Оба мужчины являются гражданами России.

У злоумышленников нашли самодельные взрывные устройства.

На каком именно предприятии задержанные хотели устроить диверсию, не уточняется. В обстоятельствах случившегося разбираются компетентные органы.

Ранее в Санкт-Петербурге ФСБ задержала террориста-разведчика. Он собирал для Украины информацию о военных и промышленных объектах.