ФСБ поймала подпольных террористов-исламистов в Крыму

ФСБ в Крыму задержала пятерых россиян-исламистов из «Хизб ут-Тархир аль-Ислами»*

В Крыму спецслужбы задержали пятерых исламистов из ячейки запрещенной террористической организации «Хизб ут-Тахрир»*. По версии следствия, пятеро россиян пропагандировали крымским мусульманам идеологию создания «всемирного халифата» и устраивали подпольные собрания для поиска сторонников, сообщает РИА Новости со ссылкой на ЦОС ФСБ РФ.

В местах, где жили пятеро фигурантов, нашли «значительное количество» пропагандистских материалов террористической организации, электронные носители и средства связи. Исламисты использовали их для террористических действий, заявила ФСБ.

По данным фактам следователи крымского и севастопольского УФСБ возбудили уголовные дела. Правоохранители продолжают работу по пресечению террористической угрозы в регионе.

Ранее ФСБ отчиталась о задержании исламиста, который хотел взорвать поезд в Ставрополье и бежать в Сирию.



*Террористическая организация, запрещенная в России.