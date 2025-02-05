ФСБ поймала подпольных террористов-исламистов в Крыму
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В Крыму спецслужбы задержали пятерых исламистов из ячейки запрещенной террористической организации «Хизб ут-Тахрир»*. По версии следствия, пятеро россиян пропагандировали крымским мусульманам идеологию создания «всемирного халифата» и устраивали подпольные собрания для поиска сторонников, сообщает РИА Новости со ссылкой на ЦОС ФСБ РФ.
В местах, где жили пятеро фигурантов, нашли «значительное количество» пропагандистских материалов террористической организации, электронные носители и средства связи. Исламисты использовали их для террористических действий, заявила ФСБ.
По данным фактам следователи крымского и севастопольского УФСБ возбудили уголовные дела. Правоохранители продолжают работу по пресечению террористической угрозы в регионе.
Ранее ФСБ отчиталась о задержании исламиста, который хотел взорвать поезд в Ставрополье и бежать в Сирию.
*Террористическая организация, запрещенная в России.