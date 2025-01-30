Исламист готовился подорвать поезд в Ставрополье и бежать в Сирию

ФСБ: исламист хотел взорвать поезд в Ставрополье и бежать в Сирию

ФСБ предотвратила теракт в Ставропольском крае. Спецслужбы задержали исламиста, планировавшего взорвать электричку сообщением Кисловодск — Минеральные Воды, сообщает РИА Новости со ссылкой на ЦОС ФСБ России.

Злоумышленник — гражданин одной из центральноазиатских стран, живет в Ессентуках. Он «присягнул на верность» запрещенной в России террористической организации, заявила спецслужба.

«Злоумышленник намеревался осуществить дистанционный подрыв пассажирского пригородного электропоезда сообщением Кисловодск — Минеральные Воды», — следует из заявления.

Исламист изучал местность в зоне планируемого теракта и нашел компоненты для создания бомбы. После совершения террористической атаки мужчина хотел уехать в Сирию и примкнуть к террористам.

Возбуждено уголовное дело о покушении на совершение теракта.