ФСБ опубликовала видео допроса одного из задержанных проукраинских радикалов

Один из задержанных проукраинских радикалов готовил нападение на одноклассников в школе. ФСБ опубликовала видео его допроса, сообщает ТАСС .

Задержанный проукраинский радикал признался, что собирался напасть на своих сверстников. Во время подготовки к нападению он нарисовал план кабинета, в котором хотел «совершить насильственные действия в отношении одноклассников».

На допросе задержанный парень показал листок с нарисованным планом помещения. По словам радикала, он собирался войти в класс, подождать, пока остальные зайдут в него, а затем напасть на ребят с оружием.

В видеозаписи ФСБ также показано то, как проходили задержания подозреваемых. Кроме того, показаны кадры, как подростки испытывают зажигательные смеси.

Ранее в разных регионах России силовики задержали 39 сторонников деятельности запрещенных украинских террористических организаций в возрасте от 14 до 35 лет. У них изъяли боеприпасы и оружие.