Задержаны 39 проукраинских радикалов, вербовавших подростков в мессенджере
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В разных регионах России силовики задержали 39 сторонников Украины, которые склоняли подростков к насилию в отношении представителей власти, а также одноклассников и учителей, сообщает SHOT.
Задержали подозреваемых в возрасте от 14 до 35 лет. Также установлена причастность девяти из злоумышленников к подготовке вооруженных нападений.
Данные мероприятия провели в 78 регионах страны. У задержанных были изъяты боеприпасы и оружие.
В ФСБ РФ рассказали, что переписку с кураторами с Украины люди вели через один из популярных иностранных сервисов-мессенджеров.