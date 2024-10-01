Задержаны 39 проукраинских радикалов, вербовавших подростков в мессенджере

сегодня в 14:59

В разных регионах России силовики задержали 39 сторонников Украины, которые склоняли подростков к насилию в отношении представителей власти, а также одноклассников и учителей, сообщает SHOT .

Задержали подозреваемых в возрасте от 14 до 35 лет. Также установлена причастность девяти из злоумышленников к подготовке вооруженных нападений.

Данные мероприятия провели в 78 регионах страны. У задержанных были изъяты боеприпасы и оружие.

В ФСБ РФ рассказали, что переписку с кураторами с Украины люди вели через один из популярных иностранных сервисов-мессенджеров.