ФСБ: 6 подростков задержали за поджоги декораций к 9 Мая по заданию Украины

Сотрудники ФСБ задержали 6 подростков в Новгородской, Ленинградской и Тюменской областях, которые по заданию украинских спецслужб подожгли объекты транспортной инфраструктуры и праздничные декорации в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, сообщает РИА Новости .

Согласно данным ведомства, задержанные под влиянием мошенников перевели от 100 тыс. до 1 млн рублей на «безопасные счета». Затем подростков лжесотрудники полиции и спецслужб запугали уголовной ответственностью за финансирование ВСУ, после чего они подожгли транспортную инфраструктуру и декорации к 9 Мая.

В ходе допроса один из подростков признался, что осознавал возможные последствия поджога ж/д инфраструктуры, но совершил преступление под давлением украинских спецслужб.

В отношении 6 граждан 2002, 2003, 2004 и 2010 годов рождения возбуждено уголовное дело по ч. 1, ч. 2 ст. 205 (террористический акт). За преступления несовершеннолетним злоумышленникам грозит от 10 до 20 лет лишения свободы.

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