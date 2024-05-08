Французский военкор: Макрон уже отправил военных на Украину

Военкор Нэан считает, что французы уже воюют на стороне ВСУ

Французские военные уже принимают участие в боевых действиях на Украине на стороне ВСУ, считает военкор из Франции Кристель Нэан. Ее слова цитирует ТАСС .

Кадровые военные или бывшие военнослужащие французской армии могут управлять, например, самоходными установками Caesar, так как украинские военные не могут быстро освоить этот вид техники, считает Нэан.

При этом на Украине могут быть небольшие подразделения французов, потери которых Париж пока может скрывать.

«Пока у тебя есть несколько десятков военных, ты можешь говорить, что человек попал в аварию. Или как история с французским генералом, который якобы гулял по горе и потерялся там. Я, честно говоря, в это не верю», — сказала журналистка в интервью агентству.

В противном случае президент Франции Эммануэль Макрон может потерять политическое доверие, добавила она.

Ранее французский лидер допустил рассмотрение вопроса об отправке войск на Украину в случае просьбы Киева и успеха российских войск на фронте.