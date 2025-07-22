Французский истребитель ВСУ разбился на западе Украины

Украинский истребитель французского производства Mirage2000 разбился в Волынской области на западе Украины, сообщили в пресс-службе воздушных сил ВСУ.

Вечером 22 июля 2025, во время выполнения полетного задания на истребителе Mirage-2000, произошел отказ авиационной техники, о чем пилот доложил руководителю полетов.

Пилот успешно катапультировался. Поисково-спасательная команда нашла летчика, его состояние оценивается как стабильное.

Отмечается, что назначена специальная комиссия для установления причин произошедшего.

Ранее украинские военные отчитались о первом боевом применении французских Mirage 2000. Однако российская сторона в лице официального представителя МИД Марии Захаровой считает, что такие поставки только усугубляют ситуацию для западных стран и Киева, не принося существенных изменений в расстановку сил на линии фронта.