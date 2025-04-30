Фотограф после фотосессии задушил русскую модель в Киеве
Мужчина в Киеве обвиняется в убийстве фотомодели с российским гражданством
Мужчина-фотограф подозревается в убийстве девушки-модели в Киеве, он задержан для дачи показаний, сообщает Киевская областная прокуратура.
По информации ведомства, мужчина-фотограф и его сожительница-модель арендовали фотостудию, где распивали алкоголь и употребляли наркотики.
Они остались ночевать в студии, и во время этого «отдыха» фотограф задушил женщину. Утром мертвую модель и ее сожителя обнаружила владелица помещения.
О мотивах убийства не сообщается. На месте трагедии работает следственная группа.
Подозреваемый в убийстве и его жертва являются гражданами России, отметили в прокуратуре.