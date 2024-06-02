Фото: в Подмосковье на крышу дома приземлился парашют с неизвестным предметом
На крыше подмосковного дома нашли похожий на ракету предмет
Фото - © Telegram-канал Mash
В подмосковной деревне Улитино с помощью парашюта на крышу жилого дома приземлился неустановленный предмет, внешне напоминающий ракету, пишет Telegram-канал Mash.
Приземление потенциально опасного предмета зафиксировали около 18:00. По адресу находки вызвали оперативные службы.
На момент публикации заметки, информации о пострадавших и возгораниях не поступало. Компетентные специалисты работают на месте.
Ранее предмет неизвестного происхождения нашли на крыше белгородского дома. Территорию оперативно оцепили полицейские.