Фото: в Подмосковье на крышу дома приземлился парашют с неизвестным предметом

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На крыше подмосковного дома нашли похожий на ракету предмет

В подмосковной деревне Улитино с помощью парашюта на крышу жилого дома приземлился неустановленный предмет, внешне напоминающий ракету, пишет Telegram-канал Mash .

Приземление потенциально опасного предмета зафиксировали около 18:00. По адресу находки вызвали оперативные службы.

На момент публикации заметки, информации о пострадавших и возгораниях не поступало. Компетентные специалисты работают на месте.

Ранее предмет неизвестного происхождения нашли на крыше белгородского дома. Территорию оперативно оцепили полицейские.