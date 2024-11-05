Фото: квартиры горят после налета дрона на многоэтажку в Белгороде

Три квартиры загорелись после удара БПЛА по дому в Белгороде

В Белгороде три квартиры загорелись после того, как украинский беспилотник влетел в многоэтажный дом. Сообщается о 5 пострадавших в результате удара БПЛА, пишет SHOT .

Один человек получил минно-взрывную травму и осколочное ранение ноги. Его вызволили из квартиры с помощью автолестницы, после чего увезли в горбольницу Белгорода.

По имеющейся информации, дрон влетел прямо в одну из квартир, после чего взорвался. В этой квартире, предварительно, проживала семья с детьми. Близкие этих жильцов заявляли, что после атаки беспилотника не могли с ними связаться.

Сотрудникам МЧС удалось оперативно погасить возгорание в доме. Прочие подробности случившегося выясняются.