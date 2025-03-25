Ford Transit врезался в автобус в Ивановской области, шестеро пострадали

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МЧС: Ford Transit врезался в автобус с людьми в Ивановской области

Микроавтобус Ford Transit и автобус «Богдан» врезались друг в друга на улице Лежневской в городе Иваново. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России по Ивановской области.

Судя по опубликованному видео, Ford Transit въехал в автобус с людьми сзади. У первого автомобиля помят бампер, а у второго — задняя часть.

Во время столкновения травмы получили шесть человек. Им оказали помощь сотрудники скорой помощи.

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