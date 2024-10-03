Flightradar: американский самолет-разведчик заметили у российско-финской границы

сегодня в 16:37

Согласно данным Flightradar, воздушное судно поднялось в воздух с аэродрома на северо-востоке Польши. Это произошло в 13:16 по московскому времени.

Утром еще два американских самолета-разведчика, другой Rivet Joint и Poseidon, были замечены над Черным морем западнее Крыма.

Ранее пилот американского F-16 испугался маневра российского Су-35С в районе Аляски. В момент сближения самолетов кабина зарубежного самолета накренилась и восстановила равновесие лишь через несколько секунд.