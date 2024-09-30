Пилот американского F-16 испугался маневра российского Су-35С в районе Аляски

В Сети распространилось видео с маневром российского истребителя Су-35С, который сопровождал в районе Аляски ракетоносец Ту-95 и своими действиями сильно напугал пилота американского F-16, пишет Telegram-канал SHOT .

Пилот российского истребителя совершил эффектный маневр над нейтральными водами Берингова моря, когда ракетоносец Ту-35 совершал плановый полет, но американский F-16 пытался его «перехватить». На опубликованном в Сети видео видно, как Су-35С появляется слева и проносится мимо американского экипажа, отсекая его от ракетоносца.

Пилот США, судя по всему, сильно испугался. Кабина его самолета накренилась и восстановила равновесие лишь через несколько секунд.

В Минобороны России отреагировали на заявление американской стороны о якобы небезопасных действиях пилота, заявив, что российские военнослужащие регулярно выполняют подобные полеты над нейтральными водами и делают это в строгом соответствии со всеми международными правилами.