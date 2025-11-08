сегодня в 11:15

Филимонов: ВСУ ударили по электроподстанции «Белозерская» в Вологодской области

Украинские боевики атаковали электроподстанцию 750 кВ «Белозерская» в Вологодской области. Были зафиксированы три попадания, сообщает в своем Telegram-канале губернатор региона Георгий Филимонов.

Масштаб полученного урона выясняют. Согласно предварительным данным, жертвы отсутствуют.

Подача электричества в Вологодской области идет в стандартном режиме. Отключений света в регионе нет.

Сотрудники городских служб работают на месте.

Ранее сообщалось, что ВС РФ за ночь уничтожили 79 БПЛА ВСУ над 10 регионами РФ. Беспилотники были самолетного типа.

