Филимонов: ВСУ ударили по электроподстанции «Белозерская» в Вологодской области
Фото - © Виталий Белоусов/РИА Новости
Украинские боевики атаковали электроподстанцию 750 кВ «Белозерская» в Вологодской области. Были зафиксированы три попадания, сообщает в своем Telegram-канале губернатор региона Георгий Филимонов.
Масштаб полученного урона выясняют. Согласно предварительным данным, жертвы отсутствуют.
Подача электричества в Вологодской области идет в стандартном режиме. Отключений света в регионе нет.
Сотрудники городских служб работают на месте.
Ранее сообщалось, что ВС РФ за ночь уничтожили 79 БПЛА ВСУ над 10 регионами РФ. Беспилотники были самолетного типа.
Подписывайтесь на РИАМО в MAX.