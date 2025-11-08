сегодня в 07:35

Силы ПВО ликвидировали 79 украинских беспилотников над регионами РФ за ночь

Российские средства ПВО ликвидировали и перехватили 79 БПЛА ВСУ над 10 регионами РФ за ночь. Они были самолетного типа, сообщает пресс-служба Минобороны.

36 беспилотников противника уничтожили над Ростовской областью. 10 сбили над Брянской. Девять ликвидировали под Курской.

Восемь БПЛА ВСУ перехватили над Волгоградской областью. По пять сбили над Белгородской и Крымом.

Три беспилотника противника ликвидировали над Саратовской областью. По одному уничтожили в Воронежской, Смоленской и Орловской.

