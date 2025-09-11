Фестиваль Burning Man объявил награду за информацию об убийце россиянина

Организаторы фестиваля Burning Man и некоммерческая организация Secret Witness помогают в расследовании убийства россиянина Вадима Круглова. Они пообещали награду в размере 10 тыс. долларов за информацию, которая поможет найти преступника, сообщает РИА Новости .

Заявление о награде появилось на портале фестиваля Burning Man Project. В нем говорится, что Secret Witness объявила о награде в 5 тыс. долларов за информацию о подозреваемом в убийстве. Организаторы Burning Man пообещали предоставить со своей стороны еще 5 тыс. долларов.

Тело уроженца Омска Вадима Круглова, который проживал в США и работал в сфере IT, нашли на фестивале Burning Man, где он представлял свою инсталляцию. Расследование осложнено тем, что россиянина зарезали в зоне, где не было камер видеонаблюдения.

Ранее отец мужчины обратился за помощью к президенту США Дональду Трампу. Он попросил ускорить расследование.

Между тем тело Круглова готовят к кремации и отпеванию — его прах планируется привезти в Россию.