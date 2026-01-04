Фейерверк пробил окно и устроил пожар в квартире в Нижегородской области
Фото - © Telegram-канал SHOT
В Дзержинске Нижегородской области неизвестный неудачно запустил салют, который залетел в квартиру и устроил пожар, сообщает SHOT.
Ночью местный житель услышал странные звуки. Он зашел в другую комнату и увидел следы от салюта. Чей-то фейерверк пробил окно, врезался в потолок и взорвался. После этого в квартире начался пожар, из-за ЧП сгорела часть вещей.
На место инцидента прибыли пожарные, они устранили возникшее возгорание. В данном происшествии никто не пострадал.
Ранее в Уфе житель расстрелял из фейерверка Деда Мороза, он сгорел. Городская елка тоже могла быть уничтожена, но ее вовремя спасли сотрудники
