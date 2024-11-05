ФБР задержало неонациста, планировавшего взрыв на электростанции в Нэшвилле
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Сотрудники Федерального бюро расследований провели задержание неонациста Скайлера Филиппи. Он собирался устроить взрыв на электрической станции в американском городе Нэшвилл, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление министерства юстиции США.
Филиппи был приверженцем нацистской идеологии. Он собирался нанести удар по электроподстанции в Нэшвилле с использованием дрона, который переносит взрывчатку.
Сотрудники ФБР на протяжении длительного времени «вели» Филиппи. К нему даже приставили работников под прикрытием, с которыми тот приобретал вещества для создания взрывчатки. Мужчину задержали прямо перед запуском беспилотника в воздух.
Ранее сотрудники ФБР задержали россиянина за торговлю криптовалютой. Это стало возможно после проведения тайной операции.