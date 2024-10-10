ФБР провело спецоперацию по задержанию россиянина за торговлю криптовалютой

В Португалии по требованию Федерального бюро расследований США силовики провели задержание гражданина России Алексея Андрюнина. Он владел фирмой-маркетмейкером Gotbit и был пойман в рамках спецоперации ФБР «Зеркала токенов», сообщает Baza .

Компанию Андрюнина и еще три юридических лица министерство юстиций Соединенных Штатов считает причастными к манипулированию рынком цифровых активов, а также проведением фиктивных сделок. Так они вручную наращивали торговые объемы криптовалют, чтобы сделать их популярными.

Все фирмы, как считает Минюст США, сотрудничали с компаниями, выпустившими цифровые активы второго эшелона или же так называемые мемкоины. Андрюнин в интервью одному из YouTube-блогеров рассказывал, как выстраивается его бизнес.

Тогда оказалось, что его компания действительно «создает ликвидность». Ее клиенты — создатели неизвестных криптовалют, которые продаются на небольших нерегулируемых биржах.

Федеральное бюро расследований провело миссию «Зеркала токенов». В ФБР разработали свой цифровой актив. После этого подписали с обвиняемыми фирмами контракт и следили за тем, как происходит манипулирование рынком. Были совершены нарушения на десятки млн долларов.

Минюст США отобрал у Андрюнина цифровые активы на сумму 25 млн долларов. Также были ликвидированы боты для создания ликвидности для более 60 цифровых активов.

Ранее сообщалось, что Португалия выдаст Андрюнина США. Вместе с ним задержали россиян Федора Кедрова и Кави Джалили.