Португалия выдаст США россиянина Андрюнина

Россиянина Андрюнина задержали в Португалии по запросу США

Главу криптовалютной компании Алексея Андрюнина задержали в Португалии по запросу США, сообщает РБК .

Его обвиняют в фиктивных сделках в сфере криптовалют и отмывании денег.

Американские власти уже ждут экстрадиции мужчины. Вместе с ним также задержаны выходцы из России Федор Кедров и Кави Джалили.

Задержание стало возможно после проведенной ФБР спецоперации с участием фиктивных фирм.

Также известно о конфискации криптовалюты на $25 млн и блокировании специальных программ для проведения операций с криптовалютой компаний Андрюнина.