ФАС раскрыла медицинский картель на сумму 949 млн рублей

сегодня в 17:18

Сотрудники Федеральной антимонопольной службы (ФАС) РФ раскрыли медицинский картель в пяти регионах РФ на сумму не менее 949 млн рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ведомство.

Работники ФАС обнаружили, предположительно, медкартель, действующий в Москве, Ростовской, Свердловской областях, Республике Северная Осетия и Ханты-Мансийском автономном округе. В рамках него могли быть подписаны госконтракты на сумму 949,2 млн рублей.

Сотрудники Федеральной антимонопольной службы открыли дело о нарушении антимонопольного законодательства против трех участников торгов. Они должны были продать устройства для искусственной вентиляции легких, УЗИ и иных медицинских изделий.

Дело открыли по пункту 2 части 1 статьи 11 закона «О защите конкуренции».

Компании «МегаМед Корпорэйшн», «Рус» и ИП подозревают в подписании антиконкурентного соглашения. Его цель — поддержание определенных цен во время торгов.

Если вину компаний и ИП докажут, то на них могут наложить оборотные штрафы в рамках КоАП России, добавили в ФАС.