Fars: в Иране подтвердили гибель четырех членов семьи Али Хаменеи

Подтверждена гибель дочери, зятя, внука и невестки верховного лидера Ирана Али Хаменеи в результате ударов Израиля и США по исламской республике, сообщает РИА Новости со ссылкой на местное агентство Fars.

«… к сожалению, была подтверждена гибель дочери, зятя и внука верховного лидера. Также сообщается о гибели одной из невесток верховного лидера в ходе атаки утром в субботу», — говорится в сообщении.

Ранее израильские СМИ сообщали, что ЦАХАЛ во время ударов по Ирану якобы убил Хаменеи и ряд чиновников. Среди них начштаб вооруженных сил Саид Мусави, президент страны Масуд Пезешкиан, главнокомандующий армии Ирана Амир Хатами.

Иранские СМИ сразу опровергли информацию об убийстве высшего военно-политического руководства. Там говорили, что Хаменеи перевезли в безопасное место до атак США и Израиля, начавшихся утром 28 февраля.

