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Fars: Иран планирует нанести удары по базам США на Ближнем Востоке

Власти Ирана намерены нанести удар по американским базам, расположенным на Ближнем Востоке, сообщает агентство Fars .

«Война, начавшаяся с агрессии сионистского режима, распространится на все оккупированные этим режимом территории и американские базы в регионе», — заявил источник, знакомый с планами военного командования.

Собеседник агентства добавил, что иранские военнослужащие нанесут решительный и масштабный удар по «агрессорам».

Издание отметило, что также Иран планирует продолжить удары по территории Израиля. Противостояние между странами не прекратится после предпринятых накануне шагах.

Операция ЦАХАЛ против Ирана «Восстающий лев» началась в ночь на 13 июня. Израиль нанес удары по ядерным и военным объектам противника, местам дислокации высокопоставленных военных Ирана. В итоге в стране погибли минимум 78 человек, более 320 ранены.

Вечером 13 июня Корпус стражей Исламской революции заявил, что начинает ответ против Израиля. Была проведены ракетная атака в 3 этапа. По данным ЦАХАЛ, ответный иранский удар по Израилю нанес значительный материальный ущерб, но число пострадавших относительно небольшое.