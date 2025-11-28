Фанат попытался убить стрит-арт-художника Искандаряна в Петербурге

В Санкт-Петербурге совершено покушение на жизнь знаменитого мастера стрит-арта Нельсона Искандаряна. Фанат современного искусства, находясь в состоянии наркотического опьянения, устроил пожар в его творческой мастерской, сообщает Baza .

Предварительно установлено, что в Петроградском районе загорелась мастерская 66-летнего известного уличного художника и исполнителя песен Нельсона Искандаряна. Художник, находившийся в момент происшествия внутри, чудом спасся, получив при этом ожоги. Следственный комитет начал расследование по статье о покушении на убийство.

В качестве подозреваемого в поджоге задержан 31-летний программист и знакомый художника Всеволод Дубинский. Перед пожаром мужчины обсуждали вопросы искусства, и между ними возникали разногласия. После очередной ссоры Всеволод, употребив наркотические вещества, решил отомстить приятелю и поджег мастерскую на улице Полозова, где Нельсон жил и работал.

Нельсон Искандарян — автор уникального арт-проекта, превративший обычный двор-колодец рядом со своей мастерской в популярную городскую достопримечательность, привлекающую множество туристов.

