Эвакуируют посетителей столичного ТЦ «Райкин Плаза»

Посетители торгового центра «Райкин Плаза» на Шереметьевской улице в столице рассказали об эвакуации из здания, сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

Посетителей просят покинуть здание ТЦ через эвакуационные выходы. Сведений о причинах эвакуации нет.

ТЦ «Райкин Плаза» расположен около станции метро «Марьина роща». В нем располагаются порядка 150 магазинов, детский развлекательный центр, кинотеатр и т. д.

Ранее в Эрмитаже в Петербурге провели эвакуацию посетителей и сотрудников. Решение об этом приняли из-за анонимного сообщения о взрывном устройстве.