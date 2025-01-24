Эрмитаж в Петербурге эвакуируют после анонимного сообщения с угрозами

Из расположенного в Санкт-Петербурге Государственного Эрмитажа проводится эвакуация посетителей и персонала, сообщает «Фонтанка» .

Как рассказали в пресс-службе музея, решение вывести людей из здания было принято после получения анонимного сообщения «с угрозой режиму безопасности».

В данный момент идет проверка экспозиционных залов и служебных помещений Эрмитажа. Ее проводят силами сотрудников службы музейной безопасности и Росгвардии.

В музее уточнили, что гости Эрмитажа с билетами, приобретенными на пятницу, смогут посетить выставку в любой день.