Это убийство: родственники Кристины Рэй высказались о произошедшем с блогершей

Близкие экс-обладательницы «самых больших губ в РФ» Кристины Рэй (Кожевниковой) не верят, что с ней произошел несчастный случай, а считают, что ее убили, сообщает SHOT .

Родные уже опознали блогершу, но только по фотографии. Их еще не пустили к телу.

Сейчас близкие ждут результатов вскрытия. Они не верят в несчастный случай, так как 35-летняя блогерша встала на путь исправления и боролась с наркотической зависимостью.

У следователей есть две версии гибели Рэй: по одной из них, блогерша искала закладку, поэтому спустилась в канализацию, где ее сбило потоком воды. Есть еще и криминальная версия — ее могли убить.

Ранее тело Рэй было найдено в канализационном коллекторе в Сочи. Девушка пропала в конце сентября.

Возможно, она могла сбежать к другу, чтобы с ним употреблять наркотики у него в квартире. Как рассказали близкие и друзья, в последнее время блогерша много тусовалась, а также общалась с Романом М. (по кличке Кот).