«Это не женщина»: в Екатеринбурге мужчины занимались сексом* на балконе жилого дома

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В Екатеринбурге заметили мужчин, занимающихся сексом* на общем балконе дома

В Екатеринбурге заметили двоих голых мужчин, которые занимались сексом* на общем балконе многоквартирного жилого дома, сообщает Baza .

Инцидент произошел в микрорайоне Светлый. Жильцы дома напротив заметили на общем балконе многоэтажки голого мужчину, совершающего характерные движения тазом. При этом его предполагаемую возлюбленную не было видно из-за ограждения.

Вскоре очевидцев переполнило удивление и возмущение, когда из-за бетонного перекрытия поднялся голый мужчина. Завершив процесс*, мужчины прикрылись полотенцами и скрылись в подъезде.

Ранее стало известно, что пожилой мужчина в капроновых колготках устраивает дефиле в московском районе Чертаново. По словам очевидцев, в таком виде дедушка выходит на улицу каждое утро.

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