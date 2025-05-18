Эстония обвинила Россию в задержании танкера Green Admire

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Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна заявил, что Россия задержала танкер Green Admire под флагами Либерии, который выходил из эстонского порта Силламяэ, сообщает Baza .

При этом 3 дня назад власти Эстонии попытались остановить танкер с российскими моряками в нейтральных водах. Судно ходит под флагом Габона.

Танкер Green Admire принадлежит греческой компании Aegean Shipping. Из эстонского порта Силламяэ судна выходят и следуют по согласованному маршруту через российские территориальные воды. В настоящее время танкер, перевозивший в Роттердам сланцевое масло, находится на якоре у острова Гогланд.

Как отметили в отделе управления судоходством департамента транспорта Эстонии, теперь судна, прибывающие и покидающие порт Силламяэ, будут направлять через территориальные воды республики.

Ранее стало известно, что танкер JAGUAR под габонским флагом, ставший объектом попытки задержания со стороны эстонских военных, успешно достиг порта Приморск.