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Танкер JAGUAR прибыл в Приморск после попытки задержания Эстонией

Танкер JAGUAR под габонским флагом, ставший объектом попытки задержания со стороны эстонских военных, успешно достиг порта Приморск, сообщает газета «Известия» .

Согласно данным систем мониторинга судоходства, инцидент произошел в нейтральных водах Финского залива, где эстонская сторона предприняла попытку принудить судно изменить курс.

По информации источника «Известий», для давления на танкер были задействованы патрульные суда эстонских ВМС и истребители МиГ-29 ВВС Польши (в рамках совместных учений НАТО).

Экипаж из 21 человека (граждане России, Индии и Мьянмы) сохранил контроль над судном, продолжив движение по запланированному маршруту.

Инцидент вызвал резонанс в контексте обострения ситуации в Балтийском регионе. Российские власти пока не дали официальных комментариев, однако прибытие танкера в российский порт свидетельствует о срыве попытки его задержания.