Танкер JAGUAR прибыл в Приморск после попытки задержания Эстонией
Танкер JAGUAR под габонским флагом, ставший объектом попытки задержания со стороны эстонских военных, успешно достиг порта Приморск, сообщает газета «Известия».
Согласно данным систем мониторинга судоходства, инцидент произошел в нейтральных водах Финского залива, где эстонская сторона предприняла попытку принудить судно изменить курс.
По информации источника «Известий», для давления на танкер были задействованы патрульные суда эстонских ВМС и истребители МиГ-29 ВВС Польши (в рамках совместных учений НАТО).
Экипаж из 21 человека (граждане России, Индии и Мьянмы) сохранил контроль над судном, продолжив движение по запланированному маршруту.
Инцидент вызвал резонанс в контексте обострения ситуации в Балтийском регионе. Российские власти пока не дали официальных комментариев, однако прибытие танкера в российский порт свидетельствует о срыве попытки его задержания.