Есть ли дым? Неадекват отказывается выселяться из отеля в Москве из-за «пожара»
В столичной гостинице «Измайлово» из номера отказывается выселяться неадекватный постоялец из-за якобы запаха дыма, сообщает «МК: срочные новости».
40-летний мужчина уверяет, что чувствует запах дыма в номере. Однако никто другой ничего не смог там учуять.
Постоялец очень настойчив. На место «возгорания» вызвали полицейских.
