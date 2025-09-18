Есть ли дым? Неадекват отказывается выселяться из отеля в Москве из-за «пожара»

сегодня в 10:38

Постоялец отказывается выселяться из гостиницы в Москве якобы из-за пожара

В столичной гостинице «Измайлово» из номера отказывается выселяться неадекватный постоялец из-за якобы запаха дыма, сообщает «МК: срочные новости» .

40-летний мужчина уверяет, что чувствует запах дыма в номере. Однако никто другой ничего не смог там учуять.

Постоялец очень настойчив. На место «возгорания» вызвали полицейских.

Ранее агрессивный мужчина напал на экскурсовода в центре Москвы. Инцидент произошел около музея-квартиры Максима Горького на Малой Никитской улице.